Мысливец (Романовская) Анель Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мысливец (Романовская) Анель Казимировна

Место рождения

Виленская губерния Лидского уезда Василишской волости

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: Романовский Каземир

Мать: Романовская Анна

Виленская губерния Лидского уезда Василишской волости
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Головина Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Мысливец Иосиф Иосифович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.06.1898

Дочь: Шумкова Елизавета Иосифовна

Отец ребёнка: Мысливец Иосиф Иосифович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.03.1904

Дочь: Мысливец Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Мысливец Иосиф Иосифович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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