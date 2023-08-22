Мысливец (Романовская) Анель Казимировна
Место рожденияВиленская губерния Лидского уезда Василишской волости
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1873
Отец: Романовский Каземир
Мать: Романовская Анна
Виленская губерния Лидского уезда Василишской волости
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Головина Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Мысливец Иосиф Иосифович
Рождение ребёнка
28.06.1898
Дочь: Шумкова Елизавета Иосифовна
Отец ребёнка: Мысливец Иосиф Иосифович
Рождение ребёнка
30.03.1904
Дочь: Мысливец Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Мысливец Иосиф Иосифович
Смерть
Неизвестно