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Жантиев Дзанхот
Жантиев Дзанхот
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1829
Пол
Мужской
Отец
Жантиев Долат-Гирей Амзорукович
1814 г.р.
Мать
Жантиева (Шанаева) Ибирхан Корнаковна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец:
Жантиев Долат-Гирей Амзорукович
Мать:
Жантиева Ибирхан Корнаковна
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