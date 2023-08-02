Жантиев Дзанхот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиев Дзанхот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович

Мать: Жантиева Ибирхан Корнаковна

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