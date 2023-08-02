Жантиев Долат-Гирей Амзорукович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиев Долат-Гирей Амзорукович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1794 г.р.
1814 г.р.
1819 г.р.
1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794

Сын: Жантиев Тато

Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Жантиев Долат-Мурза Долат-Гиреевич

Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Жантиев Заурбек

Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Жантиев Дзанхот

Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна

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