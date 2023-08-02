Жантиев Долат-Гирей Амзорукович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Жантиев Тато
Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Жантиев Долат-Мурза Долат-Гиреевич
Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Жантиев Заурбек
Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Жантиев Дзанхот
Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно