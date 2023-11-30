Наседкин Федор Власович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Отец: Наседкин Влас
Мать: Наседкина Анастасия
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: Минодора Федоровна
Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Сын: Наседкин Василий Федорович
Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Сын: Наседкин Стефан Федорович
Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно