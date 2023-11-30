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Наседкин Федор Власович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Наседкин Влас

Мать: Наседкина Анастасия

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: Минодора Федоровна

Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Наседкин Роман Федорович

Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Сын: Наседкин Василий Федорович

Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Наседкин Стефан Федорович

Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Наседкина Екатерина Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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