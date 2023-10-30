Наседкина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Сын: Наседкин Евстафий Власович
Отец ребёнка: Наседкин Влас
Рождение ребёнка
Вычислено 1787
Отец ребёнка: Наседкин Влас
Рождение ребёнка
1789
Сын: Наседкин Михайло Власович
Отец ребёнка: Наседкин Влас
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Отец ребёнка: Наседкин Влас
Рождение ребёнка
21.03.1797
Дочь: Матрена Власовна
Отец ребёнка: Наседкин Влас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наседкин Влас
Смерть
Неизвестно