Наседкина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаседкина Анастасия

Наседкина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Сын: Наседкин Евстафий Власович

Отец ребёнка: Наседкин Влас

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1787

Сын: Наседкин Яков Власович

Отец ребёнка: Наседкин Влас

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1789

Сын: Наседкин Михайло Власович

Отец ребёнка: Наседкин Влас

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Наседкин Федор Власович

Отец ребёнка: Наседкин Влас

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.03.1797

Дочь: Матрена Власовна

Отец ребёнка: Наседкин Влас

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Влас

Смерть
Неизвестно
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