Середа Васса Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Градовская Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Середа Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Середа Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Середа Василий Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1894
Дочь: Середа Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Середа Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Середа Константин Васильевич
Отец ребёнка: Середа Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Середа Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Середа Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Середа Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Середа Василий Васильевич
Отец ребёнка: Середа Василий Васильевич
Смерть
1935