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Середа Васса Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Градовская Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Середа Василий Васильевич

Олха, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Середа Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Середа Василий Васильевич

Олха, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.04.1894

Дочь: Середа Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Середа Василий Васильевич

Олха, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Середа Константин Васильевич

Отец ребёнка: Середа Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Середа Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Середа Василий Васильевич

Олха, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Середа Роман Васильевич

Отец ребёнка: Середа Василий Васильевич

Олха, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Середа Василий Васильевич

Отец ребёнка: Середа Василий Васильевич

Олха, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1935