Костин Герасим Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Отец: Костин Михаил Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1896 ст.
Жена: Березина Евдокия Павлова
Воспр: Иван Павлов Умнов, Яков Семенов, мещ. Ф. Николаев Иванов, д. Новой слободы кр. Иван Семенов Макаров
Смерть
Неизвестно