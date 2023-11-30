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Костин Герасим Михайлов

Место рождения

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1827 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: Костин Михаил Иванов

Мать: не указана

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1896 ст.

Жена: Березина Евдокия Павлова

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: Иван Павлов Умнов, Яков Семенов, мещ. Ф. Николаев Иванов, д. Новой слободы кр. Иван Семенов Макаров
Смерть
Неизвестно
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