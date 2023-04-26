Pukalo Alexander Vasiljevich
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1955
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1955
Отец: Pukalo Vasili
Мать: Pukalo Olga Ivanovna
Рождение ребёнка
19.04.1980
Дочь: Pukalo Elena Alexandrovna
Мать ребёнка: Kizino Irina Vladimirovna
Рождение ребёнка
12.03.1982
Дочь: Mamaeva Alexandra Alexandrovna
Мать ребёнка: Kizino Irina Vladimirovna
Брест, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Sergeeva Tatjana
Бракосочетание
Неизвестно