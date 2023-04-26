Pukalo Alexander Vasiljevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPukalo Alexander Vasiljevich

Pukalo Alexander Vasiljevich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

AM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1955

Отец: Pukalo Vasili

Мать: Pukalo Olga Ivanovna

Рождение ребёнка
19.04.1980

Дочь: Pukalo Elena Alexandrovna

Мать ребёнка: Kizino Irina Vladimirovna

Рождение ребёнка
12.03.1982

Дочь: Mamaeva Alexandra Alexandrovna

Мать ребёнка: Kizino Irina Vladimirovna

Брест, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sergeeva Tatjana

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kizino Irina Vladimirovna