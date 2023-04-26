Kizino Irina Vladimirovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1955
Отец: Kizino Vladimir
Мать: Panchenko Evgenia
Рождение ребёнка
19.04.1980
Дочь: Pukalo Elena Alexandrovna
Отец ребёнка: Pukalo Alexander Vasiljevich
Рождение ребёнка
12.03.1982
Дочь: Mamaeva Alexandra Alexandrovna
Отец ребёнка: Pukalo Alexander Vasiljevich
Брест, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно