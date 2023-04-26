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Kizino Irina Vladimirovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1955

Отец: Kizino Vladimir

Мать: Panchenko Evgenia

Рождение ребёнка
19.04.1980

Дочь: Pukalo Elena Alexandrovna

Отец ребёнка: Pukalo Alexander Vasiljevich

Рождение ребёнка
12.03.1982

Дочь: Mamaeva Alexandra Alexandrovna

Отец ребёнка: Pukalo Alexander Vasiljevich

Брест, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pukalo Alexander Vasiljevich

Смерть
Неизвестно