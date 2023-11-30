Епифан Кирилов
Место рождения
Дата рождения1684
Дата смерти1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Кирил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Максим Епифанов
Мать ребёнка: Парасковья Васильева
Рождение ребёнка
1716
Сын: Петр Епифанов
Мать ребёнка: Парасковья Васильева
Рождение ребёнка
1716
Сын: Василий Епифанов
Мать ребёнка: Парасковья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Никифор Епифанов
Мать ребёнка: Парасковья Васильева
Рождение ребёнка
1720
Сын: Захар Епифанов
Мать ребёнка: Парасковья Васильева
Рождение ребёнка
С 1722 по 1736
Дочь: Афимья Епифанова
Мать ребёнка: Парасковья Васильева
Смерть
1729