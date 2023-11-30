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Епифан Кирилов

Место рождения

Новый Бурец, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1684

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Кирил

Мать: не указана

Новый Бурец, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Максим Епифанов

Мать ребёнка: Парасковья Васильева

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1716

Сын: Петр Епифанов

Мать ребёнка: Парасковья Васильева

Новый Бурец, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Василий Епифанов

Мать ребёнка: Парасковья Васильева

Новый Бурец, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Никифор Епифанов

Мать ребёнка: Парасковья Васильева

Новый Бурец, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Захар Епифанов

Мать ребёнка: Парасковья Васильева

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
С 1722 по 1736

Дочь: Афимья Епифанова

Мать ребёнка: Парасковья Васильева

Смерть
1729
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