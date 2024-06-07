Парасковья Васильева
Место рождения
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Максим Епифанов
Отец ребёнка: Епифан Кирилов
Рождение ребёнка
1716
Сын: Петр Епифанов
Отец ребёнка: Епифан Кирилов
Рождение ребёнка
1716
Сын: Василий Епифанов
Отец ребёнка: Епифан Кирилов
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Никифор Епифанов
Отец ребёнка: Епифан Кирилов
Рождение ребёнка
1720
Сын: Захар Епифанов
Отец ребёнка: Епифан Кирилов
Рождение ребёнка
С 1722 по 1736
Дочь: Афимья Епифанова
Отец ребёнка: Епифан Кирилов
Смерть
Неизвестно