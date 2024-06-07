Парасковья Васильева 1691 — найти родственников по фамилии на Familio
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Парасковья Васильева

Место рождения

Новый Бурец, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Бурец, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Максим Епифанов

Отец ребёнка: Епифан Кирилов

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1716

Сын: Петр Епифанов

Отец ребёнка: Епифан Кирилов

Новый Бурец, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Василий Епифанов

Отец ребёнка: Епифан Кирилов

Новый Бурец, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Никифор Епифанов

Отец ребёнка: Епифан Кирилов

Новый Бурец, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Захар Епифанов

Отец ребёнка: Епифан Кирилов

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
С 1722 по 1736

Дочь: Афимья Епифанова

Отец ребёнка: Епифан Кирилов

Смерть
Неизвестно

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