Алиева Элла Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1990
Рождение ребёнка
10.01.2011
Сын: Алиев Станислав Святославович
Отец ребёнка: Самохин Святослав Вячеславович
Рождение ребёнка
25.06.2012
Сын: Алиев Михаил Святославович
Отец ребёнка: Самохин Святослав Вячеславович
Рождение ребёнка
24.06.2015
Дочь: Алиева Мария Святославовна
Отец ребёнка: Самохин Святослав Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно