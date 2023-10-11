Алиев Игорь Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1965
Рождение ребёнка
05.06.1988
Дочь: Алиева Юлия Игоревна
Мать ребёнка: Доброленская Наталья Бояновна
Рождение ребёнка
03.03.1990
Дочь: Алиева Жанна Игоревна
Мать ребёнка: Доброленская Наталья Бояновна
Рождение ребёнка
03.03.1990
Дочь: Алиева Элла Игоревна
Мать ребёнка: Доброленская Наталья Бояновна
Рождение ребёнка
12.07.1996
Мать ребёнка: Доброленская Наталья Бояновна