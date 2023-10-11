Алиев Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Игорь Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1965

Отец: Алиев Александр Фарухович

Мать: Алиева Александра Васильева

Рождение ребёнка
05.06.1988

Дочь: Алиева Юлия Игоревна

Мать ребёнка: Доброленская Наталья Бояновна

Рождение ребёнка
03.03.1990

Дочь: Алиева Жанна Игоревна

Мать ребёнка: Доброленская Наталья Бояновна

Рождение ребёнка
03.03.1990

Дочь: Алиева Элла Игоревна

Мать ребёнка: Доброленская Наталья Бояновна

Рождение ребёнка
12.07.1996

Сын: Алиев Алексей Игоревич

Мать ребёнка: Доброленская Наталья Бояновна

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