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Харитонов Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1936

Отец: Харитонов Шая

Мать: Харитонова Алевтина

Бракосочетание
1962

Жена: Харитонова Евгения

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.08.1963

Сын: Харитонов Александр

Мать ребёнка: Харитонова Евгения

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.04.1970

Дочь: Алевтина

Мать ребёнка: Харитонова Евгения

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно