Харитонов Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1936
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1936
Отец: Харитонов Шая
Мать: Харитонова Алевтина
Бракосочетание
1962
Жена: Харитонова Евгения
Рождение ребёнка
22.08.1963
Сын: Харитонов Александр
Мать ребёнка: Харитонова Евгения
Рождение ребёнка
28.04.1970
Дочь: Алевтина
Мать ребёнка: Харитонова Евгения
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно