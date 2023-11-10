Катерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Андрей Никитин
Мать: Оксинья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мушников Федор Герасимович
Отец ребёнка: Мушников Герасим Фомин
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мушников Захар Герасимович
Отец ребёнка: Мушников Герасим Фомин
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ульяна Герасимова
Отец ребёнка: Мушников Герасим Фомин
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мушников Тимофей Герасимов
Отец ребёнка: Мушников Герасим Фомин
Рождение ребёнка
1847
Сын: Егор Герасимов
Отец ребёнка: Мушников Герасим Фомин
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мушников Иван Герасимович
Отец ребёнка: Мушников Герасим Фомин
Смерть
Неизвестно