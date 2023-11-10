Катерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Андрей Никитин

Мать: Оксинья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Мушников Федор Герасимович

Отец ребёнка: Мушников Герасим Фомин

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мушников Захар Герасимович

Отец ребёнка: Мушников Герасим Фомин

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ульяна Герасимова

Отец ребёнка: Мушников Герасим Фомин

Рождение ребёнка
1844

Сын: Мушников Тимофей Герасимов

Отец ребёнка: Мушников Герасим Фомин

Рождение ребёнка
1847

Сын: Егор Герасимов

Отец ребёнка: Мушников Герасим Фомин

Рождение ребёнка
1850

Сын: Мушников Иван Герасимович

Отец ребёнка: Мушников Герасим Фомин

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Смерть
Неизвестно
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