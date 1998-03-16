Винюков Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1959
Дата смерти16.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1959
Бракосочетание
?.03.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.03.1998
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно