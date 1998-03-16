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Винюков Василий Дмитриевич

Место рождения

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Дата рождения

21.03.1959

Дата смерти

16.03.1998

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1959

Отец: Винюков Дмитрий Петрович

Мать: Винюкова Валентина Петровна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
?.03.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
01.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Смерть
16.03.1998
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область