Киселёв Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти31.12.1904 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Киселёва Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
17.10.1874 ст.
Дочь: Киселёва Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Киселёва Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
27.07.1877 ст.
Дочь: Киселёва Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Киселёва Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
15.08.1881 ст.
Мать ребёнка: Киселёва Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
13.05.1884 ст.
Дочь: Шуканова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Киселёва Ирина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1904 ст.