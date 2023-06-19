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Киселёв Николай Григорьевич

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

31.12.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Киселёв Егор Николаевич

Мать ребёнка: Киселёва Ирина Гавриловна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.10.1874 ст.

Дочь: Киселёва Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Киселёва Ирина Гавриловна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.07.1877 ст.

Дочь: Киселёва Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Киселёва Ирина Гавриловна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.08.1881 ст.

Сын: Киселёв Демид Николаевич

Мать ребёнка: Киселёва Ирина Гавриловна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.05.1884 ст.

Дочь: Шуканова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Киселёва Ирина Гавриловна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселёва Ирина Гавриловна

Смерть
31.12.1904 ст.
Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область