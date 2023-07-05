Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Никифор Еремеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Данила Иванович
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Евстих Иванович
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Епифанова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Епифанова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Арина Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Епифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Епифанова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854