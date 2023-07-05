Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Никифор Еремеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Данила Иванович

Мать ребёнка: Настасья

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Евстих Иванович

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Епифанова

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Епифанова

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Арина Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Епифанова

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Епифанова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1854
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область