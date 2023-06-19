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Поярков Андрей Васильев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Поярков Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Пояркова Прасковья Кирилловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Поярков Егор Андреевич

Мать ребёнка: Пояркова Прасковья Кирилловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пояркова Прасковья Кирилловна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1786
Ржев, город Ржев, Тверская область