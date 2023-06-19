Поярков Андрей Васильев
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1786
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Пояркова Прасковья Кирилловна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Пояркова Прасковья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1786