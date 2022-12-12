Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Латышев (Латышов) Иван Андреевич
Латышев (Латышов) Иван Андреевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Глотаево
, Домодедово, Московская область
Дата рождения
До 1895
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Глотаево
, Домодедово, Московская область
Ранение
18.12.1915 ст.
Орёл
, город Орёл, Орловская область
Причина выбытия: болен
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия