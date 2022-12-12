Латышев (Латышов) Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышев (Латышов) Иван Андреевич

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ранение
18.12.1915 ст.
Орёл, город Орёл, Орловская область
Причина выбытия: болен
Смерть
Неизвестно
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