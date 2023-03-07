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Шувалов Кирилл Петрович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.06.1860

Дата смерти

24.08.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1860

Отец: Шувалов Петр Данилович

Мать: Шувалова Анастасия Дмитриевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1878

Жена: Шувалова Евдокия Томбасова

Рождение ребёнка
29.12.1879

Дочь: Меланья Кирилловна

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1882

Дочь: Кондратьева Ирина Шувалова

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1885

Сын: Шувалов Никифор Кириллович

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1887

Дочь: Акилина Кирилловна

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1888

Сын: Шувалов Павел Кириллович

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1888

Сын: Шувалов Петр Кириллович

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1891

Дочь: Романова Агриппина Шувалова

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1893

Жена: Шувалова Ефросинья Силичева

Рождение ребёнка
15.06.1894

Сын: Шувалов Евсей Кириллович

Мать ребёнка: Шувалова Ефросинья Силичева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1895

Сын: Шувалов Федор Кириллович

Мать ребёнка: Шувалова Ефросинья Силичева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1897

Дочь: Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Шувалова Ефросинья Силичева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1899

Дочь: Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Шувалова Ефросинья Силичева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1901

Дочь: Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Шувалова Ефросинья Силичева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1903

Дочь: Наталья Кирилловна

Мать ребёнка: Шувалова Ефросинья Силичева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.06.1905

Дочь: Ирина Кирилловна

Мать ребёнка: Шувалова Ефросинья Силичева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1907

Сын: Шувалов Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Шувалова Ефросинья Силичева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
24.08.1908
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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