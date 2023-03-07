Шувалов Кирилл Петрович
Место рождения
Дата рождения02.06.1860
Дата смерти24.08.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Меланья Кирилловна
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Томбасова
Дочь: Кондратьева Ирина Шувалова
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Томбасова
Сын: Шувалов Никифор Кириллович
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Томбасова
Дочь: Акилина Кирилловна
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Томбасова
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Томбасова
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Томбасова
Дочь: Романова Агриппина Шувалова
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Томбасова
Мать ребёнка: Шувалова Ефросинья Силичева
Мать ребёнка: Шувалова Ефросинья Силичева
Дочь: Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Шувалова Ефросинья Силичева
Дочь: Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Шувалова Ефросинья Силичева
Дочь: Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Шувалова Ефросинья Силичева
Дочь: Наталья Кирилловна
Мать ребёнка: Шувалова Ефросинья Силичева
Дочь: Ирина Кирилловна
Мать ребёнка: Шувалова Ефросинья Силичева
Сын: Шувалов Михаил Кириллович
Мать ребёнка: Шувалова Ефросинья Силичева