Шувалова Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти30.03.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Шувалов Петр Данилович
Рождение ребёнка
08.04.1851
Отец ребёнка: Шувалов Петр Данилович
Рождение ребёнка
07.03.1856
Сын: Шувалов Венедикт Петрович
Отец ребёнка: Шувалов Петр Данилович
Рождение ребёнка
01.06.1858
Отец ребёнка: Шувалов Петр Данилович
Рождение ребёнка
02.06.1860
Отец ребёнка: Шувалов Петр Данилович
Рождение ребёнка
29.09.1862
Дочь: Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Шувалов Петр Данилович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Вилкова Пелагея Шувалова
Отец ребёнка: Шувалов Петр Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1902