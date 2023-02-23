Шувалова Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

30.03.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шувалов Степан Петрович

Отец ребёнка: Шувалов Петр Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1851

Сын: Шувалов Артемий Петрович

Отец ребёнка: Шувалов Петр Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1856

Сын: Шувалов Венедикт Петрович

Отец ребёнка: Шувалов Петр Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1858

Сын: Шувалов Федот Петрович

Отец ребёнка: Шувалов Петр Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1860

Сын: Шувалов Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Шувалов Петр Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.09.1862

Дочь: Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Шувалов Петр Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Вилкова Пелагея Шувалова

Отец ребёнка: Шувалов Петр Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувалов Петр Данилович

Смерть
30.03.1902
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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