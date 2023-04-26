Шувалова Евдокия Томбасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова Евдокия Томбасова

Место рождения

г. Хвалынск

Дата рождения

1857

Дата смерти

09.12.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Томбасов (мещанин) Николай Алексеевич

Мать: Томбасова Ксения (Киреевна)

г. Хвалынск
Бракосочетание
03.?.1878

Муж: Шувалов Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
29.12.1879

Дочь: Меланья Кирилловна

Отец ребёнка: Шувалов Кирилл Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1882

Дочь: Кондратьева Ирина Шувалова

Отец ребёнка: Шувалов Кирилл Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1885

Сын: Шувалов Никифор Кириллович

Отец ребёнка: Шувалов Кирилл Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1887

Дочь: Акилина Кирилловна

Отец ребёнка: Шувалов Кирилл Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1888

Сын: Шувалов Павел Кириллович

Отец ребёнка: Шувалов Кирилл Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1888

Сын: Шувалов Петр Кириллович

Отец ребёнка: Шувалов Кирилл Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1891

Дочь: Романова Агриппина Шувалова

Отец ребёнка: Шувалов Кирилл Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.12.1892
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от чахотки
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