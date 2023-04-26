Шувалова Евдокия Томбасова
Место рожденияг. Хвалынск
Дата рождения1857
Дата смерти09.12.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
г. Хвалынск
Бракосочетание
03.?.1878
Рождение ребёнка
29.12.1879
Дочь: Меланья Кирилловна
Отец ребёнка: Шувалов Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
08.04.1882
Дочь: Кондратьева Ирина Шувалова
Отец ребёнка: Шувалов Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1885
Сын: Шувалов Никифор Кириллович
Отец ребёнка: Шувалов Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
01.06.1887
Дочь: Акилина Кирилловна
Отец ребёнка: Шувалов Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1888
Отец ребёнка: Шувалов Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1888
Отец ребёнка: Шувалов Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
27.06.1891
Дочь: Романова Агриппина Шувалова
Отец ребёнка: Шувалов Кирилл Петрович
Смерть
09.12.1892
Причина смерти: от чахотки