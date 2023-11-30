Николай Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Фёдор Калинин
Мать: Анна Артемьева
ИВ-1767-1768 Николая нет ИВ-1769 --- ИВ-1770 Николай 4 ИВ-1771 Николай 5 ИВ-1772 Николай 6 ИВ-1773 Николай 7 ИВ-1774 Николай 8 ИВ-1775 Николай 9 ИВ-1776 Николай 10 ИВ-1777-1779 такой ведомости нет ⛔ И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно