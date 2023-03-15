Załuska h. Junosza (Daszewska) Emilia Mścigniew
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1855
Дочь: Seydlitz (zajdlicz) H. Korzbok Zofia
Отец ребёнка: Załuski H. Junosza Franciszek Joachim
Wola Pogroszewska, par Belsk Duży akt 21
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Antonina
Отец ребёнка: Załuski H. Junosza Franciszek Joachim
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Maria
Отец ребёнка: Załuski H. Junosza Franciszek Joachim
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1894
Karczew