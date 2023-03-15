Załuska h. Junosza (Daszewska) Emilia Mścigniew — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Załuska h. Junosza (Daszewska) Emilia Mścigniew

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1855

Дочь: Seydlitz (zajdlicz) H. Korzbok Zofia

Отец ребёнка: Załuski H. Junosza Franciszek Joachim

Wola Pogroszewska, par Belsk Duży akt 21
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Antonina

Отец ребёнка: Załuski H. Junosza Franciszek Joachim

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Maria

Отец ребёнка: Załuski H. Junosza Franciszek Joachim

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Załuski H. Junosza Franciszek Joachim

Смерть
1894
Karczew
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