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Федоровский Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1957

Дата смерти

06.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1957

Отец: Федоровский Анатолий Григорьевич

Мать: Резниченко Галина Владимировна

Рождение ребёнка
23.06.1979

Дочь: Федоровская Елена Александровна

Мать ребёнка: Карпова Марина Викторовна

Рождение ребёнка
15.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова Марина Викторовна

Иркутская обл Усольский район п. Белореченский
Рождение ребёнка
08.04.1986

Дочь: Винокурова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Карпова Марина Викторовна

Смерть
06.06.2016
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