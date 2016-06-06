Федоровский Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1957
Дата смерти06.06.2016
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1957
Рождение ребёнка
23.06.1979
Дочь: Федоровская Елена Александровна
Мать ребёнка: Карпова Марина Викторовна
Рождение ребёнка
15.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпова Марина Викторовна
Иркутская обл Усольский район п. Белореченский
Рождение ребёнка
08.04.1986
Дочь: Винокурова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Карпова Марина Викторовна
Смерть
06.06.2016