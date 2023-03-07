Цепелкина Евдокия Емельянова
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.03.1912
Отец ребёнка: Цепелкин Антоний Сергеев
Рождение ребёнка
08.10.1913
Отец ребёнка: Цепелкин Антоний Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Цепелкин Антоний Сергеев
Смерть
Неизвестно