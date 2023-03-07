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Цепелкина Евдокия Емельянова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.06.1911

Муж: Цепелкин Антоний Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.03.1912

Сын: Цепелкин Алексей Антонов

Отец ребёнка: Цепелкин Антоний Сергеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1913

Сын: Цепелкин Пётр Антонов

Отец ребёнка: Цепелкин Антоний Сергеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Цепелкин Антоний Сергеев

Смерть
Неизвестно
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