Ромашка Семёнов (Иванов?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашка Семёнов (Иванов?)

Место рождения

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

До 1616

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 1678 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1616

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1678

Сын: Панкрат Ромашка

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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