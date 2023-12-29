Ромашка Семёнов (Иванов?)
Место рождения601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рожденияДо 1616
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1616
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1678
Сын: Панкрат Ромашка
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678