Панкрат Ромашка
Место рождения601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рожденияДо 1678
Дата смертиДо 1705
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1678
Отец: Ромашка Семёнов (Иванов?)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1686
Сын: Елисей Панкратов
Мать ребёнка: Аксинья Романова
Рождение ребёнка
1702
Сын: Григорий Панкратов
Мать ребёнка: Аксинья Романова
Рождение ребёнка
1704
Сын: Пётр Панкратов
Мать ребёнка: Аксинья Романова
Смерть
До 1705