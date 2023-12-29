Панкрат Ромашка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкрат Ромашка

Место рождения

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

До 1678

Дата смерти

До 1705

Пол

Мужской

Отец

До 1616 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1678

Отец: Ромашка Семёнов (Иванов?)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1686

Сын: Елисей Панкратов

Мать ребёнка: Аксинья Романова

Рождение ребёнка
1702

Сын: Григорий Панкратов

Мать ребёнка: Аксинья Романова

Рождение ребёнка
1704

Сын: Пётр Панкратов

Мать ребёнка: Аксинья Романова

Смерть
До 1705

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