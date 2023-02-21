(Германчук) Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Германчук Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1892
Сын: Каленька Григорий Федорович
Отец ребёнка: Каленька Федор детей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каленька Степан
Отец ребёнка: Каленька Федор детей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каленька Федор детей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каленька Федор детей
Смерть
Неизвестно