(Германчук) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Германчук) Анна Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1892 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Германчук Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1892

Сын: Каленька Григорий Федорович

Отец ребёнка: Каленька Федор детей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каленька Степан

Отец ребёнка: Каленька Федор детей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каленька Федор детей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каленька Федор детей

Смерть
Неизвестно
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