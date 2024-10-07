Фефилов Григорий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Фефилов Моисей Гаврилович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Сын: Фефилов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Фефилова Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Фефилова Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Минина (Фефилова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Фефилова Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Фефилова) Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Фефилова Матрона Гавриловна
Смерть
Неизвестно