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Фефилов Григорий Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Фефилов Моисей Гаврилович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефилова Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Фефилов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Фефилова Матрона Гавриловна

Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Фефилов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Фефилова Матрона Гавриловна

Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Минина (Фефилова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Фефилова Матрона Гавриловна

Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Фефилова) Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Фефилова Матрона Гавриловна

Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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