Пелишенко Роман Максимович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти22.08.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
20.11.1858
Дочь: Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Пелишенко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
05.08.1860
Дочь: Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Пелишенко Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.08.1916
Причина смерти: старость