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Пелишенко Роман Максимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1830

Дата смерти

22.08.1916

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Пелишенко Максим Стефанович

Мать: Пелишенко Устинья Алексеевна

Рождение ребёнка
20.11.1858

Дочь: Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Пелишенко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
05.08.1860

Дочь: Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Пелишенко Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелишенко Мария Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.08.1916
Причина смерти: старость