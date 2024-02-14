Соболева Наталья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1909
Дочь: Чинаева Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Чинаев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1912
Сын: Чинаев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Чинаев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1914
Дочь: Чинаева Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Чинаев Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно