Соболева Наталья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Наталья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1909

Дочь: Чинаева Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Чинаев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1912

Сын: Чинаев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Чинаев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1914

Дочь: Чинаева Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Чинаев Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чинаев Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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