Чинаев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Чинаев Иван Александрович
Мать: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1909
Дочь: Чинаева Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Соболева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
18.08.1912
Сын: Чинаев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Соболева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
13.08.1914
Дочь: Чинаева Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Соболева Наталья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно