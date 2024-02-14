Чинаев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чинаев Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Чинаев Иван Александрович

Мать: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1909

Дочь: Чинаева Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Соболева Наталья Васильева

Рождение ребёнка
18.08.1912

Сын: Чинаев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Соболева Наталья Васильева

Рождение ребёнка
13.08.1914

Дочь: Чинаева Раиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Соболева Наталья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Наталья Васильева

Смерть
Неизвестно
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