Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бритин Леонид Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бритин Александр Леонидович
Отец ребёнка: Бритин Леонид Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область