Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бритин Леонид Леонидович

Отец ребёнка: Бритин Леонид Владимирович

Плёсо, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бритин Александр Леонидович

Отец ребёнка: Бритин Леонид Владимирович

Плёсо, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бритин Леонид Владимирович

Смерть
Неизвестно
Плёсо, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Похороны
Неизвестно
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
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