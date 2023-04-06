Везигина Марфа Львова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Везигин Василий Данилов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Везигин Василий Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно