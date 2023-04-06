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Везигина Марфа Львова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Везигин Василий Данилов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Везигин Василий Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Везигин Василий Данилов

Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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