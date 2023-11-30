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Шанин Анатолий Григорьевич

Место рождения

Одина, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

06.03.1931

Дата смерти

11.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Одина, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.12.1951

Сын: Шанин Георгий Анатольевич

Мать ребёнка: Шанина Клавдия Васильевна

Речкина, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1953

Сын: Шанин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Шанина Клавдия Васильевна

Речкина, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1954

Дочь: Никонова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Шанина Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
31.12.1957

Сын: Шанин Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Шанина Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шанина Клавдия Васильевна

Смерть
11.07.1979
Деево, Алапаевское, Свердловская область
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