Шанин Анатолий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения06.03.1931
Дата смерти11.07.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1951
Сын: Шанин Георгий Анатольевич
Мать ребёнка: Шанина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1953
Сын: Шанин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Шанина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
01.09.1954
Дочь: Никонова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Шанина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
31.12.1957
Сын: Шанин Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Шанина Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1979
Деево, Алапаевское, Свердловская область