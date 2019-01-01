село Деево, Алапаевское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Деево

Алапаевское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1938Деева (Вогульская), дер.при рч. Шакыше.18535102539477Часовня православная 1. Овчинное заведение 1. Мельниц 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Арамашевская волость
252. Деева (Вогульская), деревня бывшая государственная, при речке Шакыше, дворов 202, жителей 1091, часовня, овчинный завод

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Арамашевская волость
5) д. Деева (Вогульская), на р. Шакыше, однодн. торжок 5 янв., распл.Деевское общество135719738Бывшие государственныеПравославныеРусские1806

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Алапаевский район , Деевский сельсовет
2. Деева (Вогульская), д. 3558399431782русские1782Арамашевскойр. Шакыш37ст. Самоцвет9663737379большойкооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Алапаевский район
52045Деевосело57°34'с.ш.61°40'в.д.O-41-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Алапаевское
65771000401с Деевосело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.