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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1938Деева (Вогульская), дер.при рч. Шакыше.18535102539477Часовня православная 1. Овчинное заведение 1. Мельниц 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
252. Деева (Вогульская), деревня бывшая государственная, при речке Шакыше, дворов 202, жителей 1091, часовня, овчинный завод
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
5) д. Деева (Вогульская), на р. Шакыше, однодн. торжок 5 янв., распл.Деевское общество135719738Бывшие государственныеПравославныеРусские1806
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
2. Деева (Вогульская), д. 3558399431782русские1782—— Арамашевскойр. Шакыш37ст. Самоцвет9663737379большойкооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52045Деевосело57°34'с.ш.61°40'в.д.O-41-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65771000401с Деевосело