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Александр Константинов

Место рождения

Хвостово, Зюзинская волость, Лаишевский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Константин Иванов

Мать: Дарья Лукоянова

Хвостово, Зюзинская волость, Лаишевский уезд
Бракосочетание
02.02.1886

Жена: Мавра Епилдифорова

Рождение ребёнка
01.02.1887

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Мавра Епилдифорова

Рождение ребёнка
16.08.1897

Сын: Александр Александров

Мать ребёнка: Мавра Епилдифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр Александров

Мать ребёнка: Мавра Епилдифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кремкова Ольга Александрова

Мать ребёнка: Мавра Епилдифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерья Александрова

Мать ребёнка: Мавра Епилдифорова

Смерть
Неизвестно
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