Александр Константинов
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Константин Иванов
Мать: Дарья Лукоянова
Бракосочетание
02.02.1886
Жена: Мавра Епилдифорова
Рождение ребёнка
01.02.1887
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Мавра Епилдифорова
Рождение ребёнка
16.08.1897
Мать ребёнка: Мавра Епилдифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр Александров
Мать ребёнка: Мавра Епилдифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кремкова Ольга Александрова
Мать ребёнка: Мавра Епилдифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерья Александрова
Мать ребёнка: Мавра Епилдифорова
Смерть
Неизвестно