Корецкая Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1898
Дочь: Мазур Мария Михайловна
Отец ребёнка: Корецкий Михаил Максимович
Рождение ребёнка
26.01.1901
Дочь: Левченко Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Корецкий Михаил Максимович
Рождение ребёнка
15.12.1902
Сын: Корецкий Павел Михайлович
Отец ребёнка: Корецкий Михаил Максимович
Рождение ребёнка
07.07.1915
Сын: Корецкий Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Корецкий Михаил Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно