Корецкая Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корецкая Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1898

Дочь: Мазур Мария Михайловна

Отец ребёнка: Корецкий Михаил Максимович

Рождение ребёнка
26.01.1901

Дочь: Левченко Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Корецкий Михаил Максимович

Рождение ребёнка
15.12.1902

Сын: Корецкий Павел Михайлович

Отец ребёнка: Корецкий Михаил Максимович

Рождение ребёнка
07.07.1915

Сын: Корецкий Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Корецкий Михаил Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корецкий Михаил Максимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно