Корецкий Михаил Максимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Рождение ребёнка
29.03.1898
Дочь: Мазур Мария Михайловна
Мать ребёнка: Корецкая Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1901
Дочь: Левченко Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Корецкая Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1902
Сын: Корецкий Павел Михайлович
Мать ребёнка: Корецкая Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1915
Сын: Корецкий Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Корецкая Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корецкая Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно