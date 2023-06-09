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Корецкий Михаил Максимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: Корецкий Максим Федорович

Мать: Корецкая Елизавета Аврамовна

Рождение ребёнка
29.03.1898

Дочь: Мазур Мария Михайловна

Мать ребёнка: Корецкая Анна Ивановна

Рождение ребёнка
26.01.1901

Дочь: Левченко Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Корецкая Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.12.1902

Сын: Корецкий Павел Михайлович

Мать ребёнка: Корецкая Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1915

Сын: Корецкий Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Корецкая Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корецкая Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно