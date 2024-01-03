Хусанова Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусанова Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Репина Анжелика Анатольев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусанов Михаил Ядгарович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусанов Рустам Ядгарович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусанова Камила Ядгаровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусанова Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусанов Ядгар

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