Репина Анжелика Анатольев
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1968
Отец: Овсяников Анатолий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусанова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байтимирова Раиса Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан