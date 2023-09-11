Мишенин Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишенин Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1904

Дата смерти

04.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1904

Отец: Мишенин Дмитрий Егорович

Мать: Мишенина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
30.10.1936

Дочь: Волкова Римма Михайловна

Мать ребёнка: Мишенина Мария Алексеевна

Зорино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
04.06.1954
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
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