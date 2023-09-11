Мишенин Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1904
Дата смерти04.06.1954
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1904
Отец: Мишенин Дмитрий Егорович
Мать: Мишенина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.1936
Дочь: Волкова Римма Михайловна
Мать ребёнка: Мишенина Мария Алексеевна
Зорино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
04.06.1954
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область