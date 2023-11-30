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Дилакторская Александра Андреевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Дилакторский Сильвестр Александрович

Отец ребёнка: Дилакторский Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1868 ст.

Сын: Дилакторский Прокопий Александрович

Отец ребёнка: Дилакторский Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дилакторский Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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