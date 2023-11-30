Дилакторская Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Дилакторский Сильвестр Александрович
Отец ребёнка: Дилакторский Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1868 ст.
Сын: Дилакторский Прокопий Александрович
Отец ребёнка: Дилакторский Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно