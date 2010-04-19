Кудь Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1928
Дата смерти19.04.2010
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1928
Отец: Кудь Федор филиппович
Мать: Кудь Ксения Платоновна
Рождение ребёнка
20.01.1960
Дочь: Кудь Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Кудь Раиса Семеновна
Рождение ребёнка
26.10.1996
Дочь: Несмиян Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Кудь Раиса Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудь Раиса Семеновна
Смерть
19.04.2010