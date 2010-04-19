Кудь Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудь Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1928

Дата смерти

19.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1928

Отец: Кудь Федор филиппович

Мать: Кудь Ксения Платоновна

Рождение ребёнка
20.01.1960

Дочь: Кудь Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Кудь Раиса Семеновна

Рождение ребёнка
26.10.1996

Дочь: Несмиян Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Кудь Раиса Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудь Раиса Семеновна

Смерть
19.04.2010
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