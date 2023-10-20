Кудь Федор филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кудь Иван Федорович
Мать ребёнка: Кудь Ксения Платоновна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кудь Павел Федорович
Мать ребёнка: Кудь Ксения Платоновна
Рождение ребёнка
18.01.1928
Мать ребёнка: Кудь Ксения Платоновна
Рождение ребёнка
19.11.1930
Дочь: Нечитайло Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Кудь Ксения Платоновна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Кудь Галина Федоровна
Мать ребёнка: Кудь Ксения Платоновна
Рождение ребёнка
15.12.1936
Дочь: Волохова Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Кудь Ксения Платоновна
Смерть
Неизвестно