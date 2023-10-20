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Кудь Федор филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кудь Иван Федорович

Мать ребёнка: Кудь Ксения Платоновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кудь Павел Федорович

Мать ребёнка: Кудь Ксения Платоновна

Рождение ребёнка
18.01.1928

Сын: Кудь Николай Федорович

Мать ребёнка: Кудь Ксения Платоновна

Рождение ребёнка
19.11.1930

Дочь: Нечитайло Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Кудь Ксения Платоновна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Кудь Галина Федоровна

Мать ребёнка: Кудь Ксения Платоновна

Рождение ребёнка
15.12.1936

Дочь: Волохова Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Кудь Ксения Платоновна

Смерть
Неизвестно
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