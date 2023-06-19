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Виногоров Михаил Григорьевич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1898

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Виногоров Григорий Степанович

Мать: Виногорова Анисья Николаевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл