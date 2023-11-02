Ивочкин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивочкин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1933

Дочь: Туркина Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Ивочкина Прасковья

СССР, Смоленская область, Новодугинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Ивочкина Прасковья

СССР, Смоленская область, Новодугинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Ивочкина Прасковья

СССР, Смоленская область, Новодугинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивочкин Петр Петрович

Мать ребёнка: Ивочкина Прасковья

СССР, Смоленская область, Новодугинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивочкин Александр Петрович

Мать ребёнка: Ивочкина Прасковья

СССР, Смоленская область, Новодугинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Петровна

Мать ребёнка: Ивочкина Прасковья

СССР, Смоленская область, Новодугинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рулева Александра Петровна

Мать ребёнка: Ивочкина Прасковья

СССР, Смоленская область, Новодугинский район
Смерть
Неизвестно
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