Ивочкин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1933
Дочь: Туркина Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Ивочкина Прасковья
СССР, Смоленская область, Новодугинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Ивочкина Прасковья
СССР, Смоленская область, Новодугинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Ивочкина Прасковья
СССР, Смоленская область, Новодугинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ивочкина Прасковья
СССР, Смоленская область, Новодугинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивочкин Александр Петрович
Мать ребёнка: Ивочкина Прасковья
СССР, Смоленская область, Новодугинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Петровна
Мать ребёнка: Ивочкина Прасковья
СССР, Смоленская область, Новодугинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рулева Александра Петровна
Мать ребёнка: Ивочкина Прасковья
СССР, Смоленская область, Новодугинский район
Смерть
Неизвестно