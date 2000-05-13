Горб Галина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1910
Дата смерти13.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1937
Сын: Чайка Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Чайка Кузьма Кириллович
Рождение ребёнка
25.02.1950
Дочь: Чайка Наталья Кузьминична
Отец ребёнка: Чайка Кузьма Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чайка Оксана Кузьминична
Отец ребёнка: Чайка Кузьма Кириллович
Смерть
13.05.2000