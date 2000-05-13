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Горб Галина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1910

Дата смерти

13.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1937

Сын: Чайка Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Чайка Кузьма Кириллович

Рождение ребёнка
25.02.1950

Дочь: Чайка Наталья Кузьминична

Отец ребёнка: Чайка Кузьма Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чайка Оксана Кузьминична

Отец ребёнка: Чайка Кузьма Кириллович

Смерть
13.05.2000